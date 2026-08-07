Empower verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Empower präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Empower hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 USD je Aktie gewesen.

Empower hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 166.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch