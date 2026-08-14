Empower India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Empower India hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 373.8 Millionen INR – ein Plus von 40.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Empower India 265.6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch