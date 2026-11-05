Empower India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Empower India hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Empower India im vergangenen Quartal 355.8 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Empower India 347.0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch