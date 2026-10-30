Employers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Employers hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.64 USD. Im letzten Jahr hatte Employers einen Gewinn von -0.360 USD je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20.89 Prozent auf 189.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 239.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch