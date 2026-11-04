Empire State Realty Trust A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Empire State Realty Trust A hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Empire State Realty Trust A 193.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 197.7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch