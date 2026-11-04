Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 193.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 197.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch