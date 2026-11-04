Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- legte Quartalsergebnis vor

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250- in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 193.1 Millionen USD im Vergleich zu 197.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch