Empire Petroleum hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Empire Petroleum lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Empire Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 10.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10.76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch