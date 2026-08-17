Empire Industries legte Quartalsergebnis vor

Empire Industries hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.62 INR gegenüber 16.04 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Empire Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.84 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch