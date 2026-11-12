Empire Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Empire Industries präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 29.49 INR, nach 20.65 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1.94 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.80 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch