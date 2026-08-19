Empir Group Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Empir Group Registered B hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.04 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Empir Group Registered B -0.090 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Empir Group Registered B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 82.7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 82.8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch