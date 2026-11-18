Empir Group Registered B veröffentlichte am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.900 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Empir Group Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89.7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 79.3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch