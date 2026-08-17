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17.08.2026 06:37:00
Emperador legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Emperador hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0.11 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Emperador 0.130 PHP je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Emperador in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.94 Milliarden PHP im Vergleich zu 14.59 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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