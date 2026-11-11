Emperador hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Emperador präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.07 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.050 PHP je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Emperador 17.26 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.83 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch