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31.08.2026 06:37:00
EMP Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
EMP Metals stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.040 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0.040 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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