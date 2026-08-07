eMnet Japancoltd Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

eMnet Japancoltd Registered präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.39 JPY. Im Vorjahresviertel waren -6.030 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat eMnet Japancoltd Registered 354.4 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 370.9 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch