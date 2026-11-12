eMnet Japancoltd Registered präsentierte Quartalsergebnisse

eMnet Japancoltd Registered äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4.91 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eMnet Japancoltd Registered 1.25 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13.70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 333.8 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 386.8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch