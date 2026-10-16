Emmvee Photovoltaic Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Emmvee Photovoltaic Power hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.52 INR gegenüber 3.44 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 15.76 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.31 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 5.61 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 16.58 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch