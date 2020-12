Emmi verkauft Ziegenkäsemanufaktur in Spanien

Luzern (awp) - Emmi veräussert ihren Anteil von 80 Prozent an der spanischen Ziegenkäsemanufaktur Lácteos Caprinos an die Lácteas García Baquero. Der Verkauf stehe im Rahmen der Ausrichtung auf ein wachstums- und margenstarkes internationales Geschäft, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Manufaktur erzielt mit rund 40 Vollzeitbeschäftigten einen Jahresumsatz von rund 10 Millionen Euro.

Nach Prüfung verschiedener Optionen lägen dem Entscheid nebst wirtschaftlichen Überlegungen auch Anpassungen bei der europaweiten Beschaffungsstrategie für Ziegenmilch zu Grunde, heisst es. Der "konsequente Ausbau" des Nischengeschäfts mit Ziegenmilchprodukten bleibe für Emmi jedoch "strategisch wichtig".

Die neue Eigentümerin Lácteas García Baquero verfügt laut Mitteilung über eine lange Tradition und umfangreiche Expertise im Käsegeschäft sowie ein komplementäres Produktportfolio und Vertriebsnetz. Im Rahmen der Transaktion würden sämtliche Mitarbeiter übernommen und das Geschäft unter der Marke Lácteos Caprinos weitergeführt.

Der Vollzug der Transaktion wird laut Emmi vor Jahresende erwartet, wobei über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart wurde. Aus dem Verkauf ergebe sich für Emmi eine einmalige, im Geschäftsjahr 2020 EBIT-wirksame Belastung von rund 15 Millionen Franken. Der Hauptteil dieses Verlustes sei allerdings auf buchhalterische Gründe gemäss Swiss GAAP FER zurückzuführen. Die Transaktion habe zudem nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die flüssigen Mittel, schreibt Emmi weiter.

uh/kw