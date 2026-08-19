Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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19.08.2026 06:57:16
Emmi bestätigt strategischen Kurs mit starkem Volumenwachstum und Fortschritten auf allen Ergebnisebenen
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Emmi Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Einzelheiten zur Umsatzentwicklung der Divisionen und Produktgruppen finden sich im Halbjahresbericht 2026:
Die vier strategischen Nischen, auf die sich die Emmi Gruppe weltweit fokussiert – nutrition+, Ready-to-drink-Kaffee, Premium-Desserts und Spezialitätenkäse – machten im ersten Halbjahr 2026 rund 40 % des Gruppenumsatzes aus und erzielten ein insgesamt klar überdurchschnittliches organisches Wachstum. Eine besonders hohe Dynamik, mit einem organischen Wachstum im zweistelligen Prozentbereich, zeigte die neue strategische Premium-Nische nutrition+ mit ihrem Fokus auf funktionale Milchprodukte. Hier war das Wachstum in der Schweiz sowie in Spanien, Chile und Brasilien besonders erfreulich. Das Ready-to-drink-Segment entwickelte sich im Berichtszeitraum vor allem in der Schweiz, in Spanien und in Belgien sehr erfolgreich und bleibt ein zentraler Wachstumstreiber der Gruppe.
Dank ihres dezentralen Geschäftsmodells, hoher Effizienz und Agilität behauptete sich die Emmi Gruppe im ersten Halbjahr 2026 erfolgreich in einem anspruchsvollen Umfeld. Dieses war geprägt von zunehmenden geopolitischen Spannungen, Volatilität und steigenden Inputkosten – insbesondere bei Verpackungsmaterialien –, einem starken Schweizer Franken sowie einer zurückhaltenden Konsumstimmung in vielen relevanten Märkten. Beschaffungsinitiativen, Produktivitätssteigerungen sowie verantwortungsvolle Preiserhöhungen konnten diesen Effekten jedoch entgegenwirken. Der Bruttogewinn stieg überproportional zum Nettoumsatz um 4.4 % auf CHF 948.9 Millionen (H1 2025: CHF 908.7 Millionen) und die Bruttogewinnmarge erhöhte sich dabei auf 40.8 % (H1 2025: 40.0 %). Diese positive Entwicklung reflektiert die kontinuierlich fortschreitende Portfoliotransformation in Premium-Nischen sowie operative Fortschritte im Ausland. Der Betriebsaufwand belief sich auf CHF 724.2 Millionen (H1 2025: CHF 690.3 Millionen). Diese Zunahme steht hauptsächlich im Zusammenhang mit gestiegenen Personal- und Logistikkosten.
Dank einem erneut starken Geldfluss aus der Betriebstätigkeit verringerte sich der Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung im Verhältnis zum annualisierten EBITDA) trotz der Dividendenzahlung im ersten Halbjahr planmässig von 1.79 per 31. Dezember 2025 auf 1.73 per 30. Juni 2026. Die Kapitalrendite (ROIC) erhöhte sich per 30. Juni 2026 auf 7.9 % gegenüber 7.6 % im Geschäftsjahr 2025. Diese Verbesserung ist auf die höhere Profitabilität bei gleichzeitig leicht tieferem durchschnittlich investiertem Kapital zurückzuführen.
Emmi stellt in ihrer Innovationsstrategie die Konsumentenbedürfnisse ins Zentrum und richtet ihre Produktneuheiten gezielt an globalen Megatrends wie Gesundheit, Genuss, Natürlichkeit und Funktionalität aus. Mit der Einführung des Emmi Matcha Latte im März 2026 hat die Emmi Gruppe im Ready-to-drink-Segment erneut ihre Innovationskraft unterstrichen. Der laktosefreie Drink, der den globalen Matcha-Trend mit Schweizer Milch kombiniert, ist mittlerweile in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Spanien und Belgien erhältlich. Gleichzeitig baut Emmi ihr Portfolio im Wachstumsmarkt der funktional-natürlichen Milchprodukte mit der strategischen Plattform nutrition+ konsequent international aus.
Emmi richtet ihre Nachhaltigkeitsstrategie darauf aus, Lösungen mit messbarem Umwelt- und Gesellschaftsnutzen zu entwickeln und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Am gruppenweiten Nachhaltigkeitstag 2026 wurden drei besonders wirkungsvolle Projekte ausgezeichnet. Emmi Caffè Latte für die Verpackungsinnovation des neu zu 100 % recyclingfähigen 230-ml-Bechers aus Monomaterial, Emmi Desserts für ihr kontinuierliches B Corp Engagement in den Dessert-Gesellschaften in Frankreich, Grossbritannien, Belgien und den Niederlanden sowie die brasilianische Tochtergesellschaft Laticínios Porto Alegre für ihre Pionierleistung in der Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam mit lokalen Partnern etablierte sie in einer Region ohne ausgeprägte Recyclinginfrastruktur ein funktionierendes Sammel- und Recyclingsystem für Getränkeverpackungen.
Die Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt die Attraktivität unserer strategischen Ausrichtung. Das anhaltend starke Volumenwachstum, die Fortschritte bei Profitabilität und Kapitalrendite sowie die positive Entwicklung unserer Wachstumsplattformen stimmt die Emmi Gruppe für die zweite Jahreshälfte positiv. Diese Zuversicht stützt sich auf ein diversifiziertes Innovationsportfolio, den Fokus auf Wachstumsmärkte und Premium-Nischen sowie auf Effizienzprogramme und Kostendisziplin.
Emmi veröffentlicht am 27. Januar 2027 um 07:00 Uhr den Jahresumsatz 2026 und am 3. März 2027 um 07:00 Uhr das Jahresergebnis 2026 mit der Prognose für das Geschäftsjahr 2027.
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Über Emmi
Die Emmi Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit Sitz in Luzern. 1907 von milchbäuerlichen Genossenschaften gegründet, ist sie heute rund um die Welt zu Hause – und ihren Wurzeln bis heute verbunden. Innovation und Verantwortung treiben Emmi an. Mit grosser Handwerkskompetenz und Erfahrung stellt sie hochwertige Milchprodukte und Desserts her und verfügt über starke Positionen in Ready-to-drink-Kaffee mit Emmi Caffè Latte, funktionaler Ernährung, Spezialitätenkäse und Premium-Desserts. In ihren strategischen Nischen ist Emmi Vorreiterin und schafft Genussmomente, die bleiben.
Emmi denkt langfristig und handelt mit Sorgfalt gegenüber Mensch, Tier und Natur. Sie setzt sich für eine zukunftsfähige Milchwirtschaft ein, schafft Wertschöpfung im ländlichen Raum und stärkt familiäre Strukturen. Im Zentrum stehen Menschen, die Verantwortung tragen und die Zukunft gemeinsam über Generationen hinweg gestalten.
Die Emmi Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (EMMN) und mehrheitlich im Besitz der ZMP Invest AG, hinter der rund 2’800 Milchbäuerinnen und Milchbauern stehen. Ein wesentlicher Teil des Gewinns fliesst über diese Struktur als Dividende zurück an die Milchlieferanten. Das Unternehmen betreibt 73 Produktionsstandorte in 13 Ländern und seine Produkte sind in rund 90 Märkten erhältlich. 2025 erzielten rund 12’800 Mitarbeitende einen Umsatz von CHF 4.7 Milliarden. Seit über 100 Jahren übernimmt Emmi Verantwortung – und hat den Mut, immer wieder Neues zu schaffen.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emmi Management AG
|Landenbergstrasse 1
|6005 Luzern
|Schweiz
|E-Mail:
|info@emmi.com
|Internet:
|www.emmi.com
|ISIN:
|CH0012829898
|Valorennummer:
|1282989
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|529900Q53RBYJIVCMA08
|EQS News ID:
|2385264
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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