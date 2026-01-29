Emmi-Aktien nach Jahreszahlen mit Kurssprung

Zürich (awp) - Die Aktien von Emmi legen am Donnerstag im frühen Handel in einem leicht festeren Gesamtmarkt deutlich zu. Die am Morgen veröffentlichten Jahres-Umsatzzahlen werden von Analysten durchwegs positiv aufgenommen.

Die Emmi-Aktien stehen um 10.00 Uhr mit 2,9 Prozent im Plus auf 770 Franken (Tageshoch 775 Fr.). Der Gesamtmarkt gemessen am SPI gewinnt derweil rund 0,3 Prozent.

Emmi habe "robuste und starke" Umsatzzahlen über den Erwartungen erreicht, heisst es bei der ZKB. Zudem sei die erwartete Verlangsamung beim organischen Umsatzwachstum ausgeblieben. Zu verdanken sei dies etwa dem hinsichtlich Wachstums-Qualität und geografischer Diversifikation immer besseren Produktportfolio. Da auch die Aktien von Emmi - wie viele Food-Werte - im letzten Jahr nicht mit dem Gesamtmarkt mithalten habe können, liege der faire Wert der Aktie mittlerweile "deutlich" über dem aktuellen Aktienkurs.

Auch bei Vontobel lobt man die mittlerweile breite Angebotspalette, welche Emmi auch im letzten Geschäftsjahr ein "überzeugendes Wachstum" geliefert habe. Gewinnseitig zeige sich indes ein anderes Bild. Vontobel sieht Einschränkungen bei der Gewinnentwicklung. Neben dem starken Franken dürfte uch die Kapitalrendite durch die jüngste Grossakquisition von Mademoiselle Desserts begrenzt werden. Die Übernahme müsse nun "positive Impulse" für die Zukunft liefern, um eine "konstruktivere Markteinschätzung" für Emmi in Aussicht zu stellen, heisst es.

sta/uh