Emmi-Aktie unverändert: Emmi meldet Abschluss von Übernahme und bestätigt Ziele

Die Akquisition der Firma, die mit 2000 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von 420 Millionen Euro erzielt, war im Juli angekündigt worden.

Der Unternehmenswert bei der Übernahme wurde mit 900 Millionen Euro beziffert. Wie Emmi in der Mitteilung vom Freitag zum Abschluss der Akquisition berichtet, verdoppelt sich mit der Übernahme der Umsatzanteil der Premium-Dessert-Sparte. Bislang lag der Anteil bei 9 Prozent, der Umsatz 2023 bei 4,2 Milliarden Franken.

Dank dem Kauf nehme Emmi "zukünftig eine führende Rolle in der weltweit wachsenden Premium-Dessert-Kategorie ein", heisst es weiter.

Emmi bestätigt in der Mitteilung zudem die Jahresziele 2024, allerdings nur für das bisherige Geschäft, also ohne Mademoiselle Desserts. Das Unternehmen erwartet ein organisches Wachstum von 1 bis 2 Prozent. Der Betriebsgewinn (EBIT) soll auf 295 bis 315 Millionen Franken steigen und die Reingewinnmarge soll zwischen 5 und 5,5 Prozent betragen.

Für die Emmi-Aktie ging es am Freitag an der SIX zunächst nach oben. Am Mittag wechselt der Anteilsschein jedoch das Vorzeichen und verliert nun zeitweise unverändert bei 853,00 Franken.

