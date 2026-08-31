Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag auf grünem Terrain

Das Papier von Emmi legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 854,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Bei 854,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 854,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136 Emmi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Gewinne von 6,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,29 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,32 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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