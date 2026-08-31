Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.08.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 854,00 CHF.
Das Papier von Emmi legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 854,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Bei 854,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 854,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136 Emmi-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Gewinne von 6,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,29 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,32 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
09:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Emmi Aktie News: Emmi am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Emmi Aktie News: Emmi präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
25.08.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr (AWP)
|
19.08.26
|Zuversicht in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Korr: Emmi steigert Absatz und Profitabilität - USA bleiben Sorgenkind (AWP)
Analysen zu Emmi AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.