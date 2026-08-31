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31.08.2026 16:29:00

Emmi Aktie News: Emmi verbilligt sich am Nachmittag

Emmi Aktie News: Emmi verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Emmi gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 842,00 CHF.

Emmi
833.89 CHF -2.58%
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Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 842,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'124 Punkten steht. In der Spitze fiel die Emmi-Aktie bis auf 842,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 854,00 CHF. Zuletzt wechselten 862 Emmi-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 910,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,08 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 676,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 18,29 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 44,32 CHF je Emmi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’756.35 20.00 SYB31U
Long 13’447.44 13.98 SHB7NU
Long 12’855.13 8.89 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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