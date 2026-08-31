Emmi Aktie News: Emmi am Montagmittag mit Kursabschlägen

Die Emmi-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 847,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'185 Punkten realisiert. Die Emmi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 843,00 CHF ab. Bei 854,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 493 Emmi-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 910,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,29 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,32 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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