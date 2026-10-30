Emmi Aktie News: Emmi legt am Vormittag zu

Im SIX SX-Handel gewannen die Emmi-Papiere um 09:28 Uhr 0,1 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'834 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Emmi-Aktie bei 925,00 CHF. Bei 919,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 77 Emmi-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 928,00 CHF erreichte der Titel am 29.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,22 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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