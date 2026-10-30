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30.10.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi legt am Vormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Emmi. Zuletzt ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 916,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Emmi-Papiere um 09:28 Uhr 0,1 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'834 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Emmi-Aktie bei 925,00 CHF. Bei 919,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 77 Emmi-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 928,00 CHF erreichte der Titel am 29.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,22 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,14 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Emmi am 30.10.2026
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