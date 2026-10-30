Emmi Aktie News: Emmi am Freitagmittag gefragt

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 923,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'855 Punkten notiert. Bei 928,00 CHF erreichte die Emmi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 919,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 431 Emmi-Aktien umgesetzt.

Bei 928,00 CHF erreichte der Titel am 29.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,54 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.12.2025 auf bis zu 700,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,14 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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