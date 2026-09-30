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30.09.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag billiger

Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 856,00 CHF ab.

Emmi
858.28 CHF 2.17%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Emmi gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 856,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'843 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Emmi-Aktie bisher bei 856,00 CHF. Mit einem Wert von 856,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 93 Emmi-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 910,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 5,93 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 676,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Emmi-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,09 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’533.85 19.32 S2BHCU
Short 14’808.08 13.91 S3PBUU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’949.93 30.09.2026 10:52:39
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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