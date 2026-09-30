Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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30.09.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 856,00 CHF ab.
Das Papier von Emmi gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 856,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'843 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Emmi-Aktie bisher bei 856,00 CHF. Mit einem Wert von 856,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 93 Emmi-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 910,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 5,93 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 676,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Emmi-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,09 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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