Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag mit Aufschlag

Das Papier von Emmi legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 862,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'688 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Emmi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 868,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 856,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 995 Stück.

Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 910,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 5,27 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 676,00 CHF am 01.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 21,58 Prozent sinken.

Nachdem Emmi seine Aktionäre 2025 mit 17,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF je Aktie ausschütten.

Emmi wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 44,09 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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