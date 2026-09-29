Emmi Aktie News: Emmi am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Emmi-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 850,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'761 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Emmi-Aktie ging bis auf 850,00 CHF. Bei 858,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 59 Stück.

Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 910,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie. Am 01.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 676,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Emmi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Emmi 17,50 CHF aus.

Emmi wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,09 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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