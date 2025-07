Emmi Aktie News: Emmi wird am Nachmittag ausgebremst

Die Emmi-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 748,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'708 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Emmi-Aktie bei 745,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 746,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 395 Emmi-Aktien.

Am 03.08.2024 markierte das Papier bei 932,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 709,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 5,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Emmi seine Aktionäre 2024 mit 16,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 17,42 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Emmi am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Emmi-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2025 43,20 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Lindt hebt Umsatzprognose an - schwächere Marge schickt Lindt & Sprüngli-Aktie tief ins Minus

Emmi-Aktie unter Druck: Miba reduziert Beteiligung

Lindt und Nestlé an vorderster Front: Schweizer Unternehmen setzen auf Influencer - Langfristiger Erfolg fraglich