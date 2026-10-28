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Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898

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28.10.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi verliert am Vormittag

Emmi Aktie News: Emmi verliert am Vormittag

Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 909,00 CHF ab.

Emmi
920.66 CHF 1.84%
Kaufen Verkaufen

Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 909,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'500 Punkten steht. Die Emmi-Aktie gab in der Spitze bis auf 909,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 913,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91 Stück gehandelt.

Am 26.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 924,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 1,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.12.2025 Kursverluste bis auf 700,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 44,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Emmi AG 924.00 0.76% Emmi AG

Emmi am 28.10.2026

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