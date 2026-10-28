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28.10.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 918,00 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 918,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'592 Punkten liegt. In der Spitze legte die Emmi-Aktie bis auf 925,00 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 913,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 970 Emmi-Aktien.
Am 28.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 925,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 0,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF ab. Abschläge von 23,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,22 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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