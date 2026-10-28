Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag stärker

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 918,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'592 Punkten liegt. In der Spitze legte die Emmi-Aktie bis auf 925,00 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 913,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 970 Emmi-Aktien.

Am 28.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 925,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 0,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF ab. Abschläge von 23,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,22 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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