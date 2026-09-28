Emmi Aktie News: Emmi gewinnt am Vormittag

Um 09:28 Uhr wies die Emmi-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 857,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'917 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Emmi-Aktie bei 859,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 854,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'351 Emmi-Aktien umgesetzt.

Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 26,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,22 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 44,09 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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