Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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28.09.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Anleger greifen bei Emmi am Montagnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Emmi. Im SIX SX-Handel gewannen die Emmi-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 856,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'848 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Emmi-Aktie bei 867,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 854,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'350 Emmi-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. 6,31 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 676,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,09 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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