Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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28.09.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi gewinnt am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Emmi. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 854,00 CHF zu.
Das Papier von Emmi konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 854,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'821 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Emmi-Aktie bis auf 867,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 854,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'163 Emmi-Aktien umgesetzt.
Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 910,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 6,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 676,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 26,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,22 CHF ausgeschüttet werden.
Emmi wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,09 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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