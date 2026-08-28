Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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28.08.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi macht am Freitagvormittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 852,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 852,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'326 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Emmi-Aktie bei 858,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 849,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 85 Emmi-Aktien umgesetzt.
Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 6,81 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 676,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,66 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,29 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Emmi-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 44,32 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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