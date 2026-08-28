Emmi Aktie News: Emmi am Freitagnachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr sprang die Emmi-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 856,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'289 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 858,00 CHF. Bei 849,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 687 Stück.

Bei einem Wert von 910,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 6,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 676,00 CHF am 01.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 18,29 CHF.

Die Emmi-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Emmi im Jahr 2026 44,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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