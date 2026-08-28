Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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28.08.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Emmi. Das Papier von Emmi konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 850,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 850,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Emmi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 858,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 849,00 CHF. Bisher wurden heute 460 Emmi-Aktien gehandelt.
Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 910,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 676,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 25,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,29 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.
Die Emmi-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Emmi-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 44,32 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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