Die Emmi-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 995,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'860 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Emmi-Aktie bis auf 991,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 991,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 52 Emmi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 1'012,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.

Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,30 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,31 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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