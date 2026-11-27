Um 16:28 Uhr ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 995,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'897 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Emmi-Aktie bei 987,00 CHF. Mit einem Wert von 991,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 935 Emmi-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'012,00 CHF) erklomm das Papier am 25.11.2026. Gewinne von 1,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 700,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 42,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,30 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Emmi die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 44,31 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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