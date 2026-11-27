Die Emmi-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 993,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'878 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Emmi-Aktie bis auf 988,00 CHF ein. Bei 991,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 505 Emmi-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'012,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,30 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Emmi die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Emmi im Jahr 2026 44,31 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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