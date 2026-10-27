|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Emmi. Zuletzt ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 918,00 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die Emmi-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 918,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'503 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Emmi-Aktie bis auf 917,00 CHF. Bei 917,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181 Emmi-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (924,00 CHF) erklomm das Papier am 26.10.2026. 0,65 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 700,00 CHF fiel das Papier am 09.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 23,75 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Emmi seine Aktionäre 2025 mit 17,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
10:02
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Emmi Aktie News: Emmi büsst am Mittag ein (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Emmi von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.10.26
|SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Emmi von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Emmi AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.