Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag mit Kursverlusten

Um 09:28 Uhr rutschte die Emmi-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 918,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'503 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Emmi-Aktie bis auf 917,00 CHF. Bei 917,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181 Emmi-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (924,00 CHF) erklomm das Papier am 26.10.2026. 0,65 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 700,00 CHF fiel das Papier am 09.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 23,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Emmi seine Aktionäre 2025 mit 17,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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