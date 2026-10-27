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27.10.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste
Die Aktie von Emmi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 911,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 911,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'592 Punkten liegt. Bei 908,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 917,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 848 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (924,00 CHF) erklomm das Papier am 26.10.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 1,41 Prozent niedriger. Am 09.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 700,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 23,16 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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