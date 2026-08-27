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Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898

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27.08.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagvormittag im Minus

Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Emmi. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 843,00 CHF.

Emmi
844.31 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Emmi-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 843,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'317 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Emmi-Aktie bis auf 843,00 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 849,00 CHF. Zuletzt wechselten 38 Emmi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 910,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 676,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Emmi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 18,29 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Emmi 17,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 44,32 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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