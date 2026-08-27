Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.08.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Emmi zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 849,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 849,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'328 Punkten notiert. Bei 849,00 CHF erreichte die Emmi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 849,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 170 Stück.
Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 7,18 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 676,00 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 20,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,29 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,32 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
12:29
|Emmi Aktie News: Emmi schiebt sich am Mittag vor (finanzen.ch)
|
09:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Emmi Aktie News: Emmi steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
25.08.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr (AWP)
|
19.08.26
|Zuversicht in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Emmi AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.