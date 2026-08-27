Emmi Aktie News: Emmi schiebt sich am Mittag vor

Um 12:28 Uhr ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 849,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'328 Punkten notiert. Bei 849,00 CHF erreichte die Emmi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 849,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 170 Stück.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 7,18 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 676,00 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 20,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,29 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,32 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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