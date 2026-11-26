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26.11.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 1'000,00 CHF abwärts.
Die Emmi-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 1'000,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'789 Punkten notiert. Im Tief verlor die Emmi-Aktie bis auf 986,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 990,00 CHF. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 157 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'012,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.11.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,20 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 42,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Emmi im Jahr 2026 44,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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