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26.11.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Emmi zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Emmi-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 1'004,00 CHF.
Bei der Emmi-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 1'004,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'835 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 1'006,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Emmi-Aktie bisher bei 986,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 990,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'113 Emmi-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'012,00 CHF) erklomm das Papier am 25.11.2026. Mit einem Zuwachs von 0,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 700,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 30,28 Prozent sinken.
Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,22 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 44,14 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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