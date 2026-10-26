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26.10.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag in Rot

Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag in Rot

Die Aktie von Emmi gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Emmi-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 910,00 CHF abwärts.

Emmi
915.48 CHF 0.90%
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Die Emmi-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 910,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'427 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Emmi-Aktie bis auf 910,00 CHF. Bei 922,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 122 Emmi-Aktien.

Am 26.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 922,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,32 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 700,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 30,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.

Emmi wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Emmi.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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