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26.10.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 918,00 CHF.
Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 918,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'484 Punkten liegt. Im Tief verlor die Emmi-Aktie bis auf 910,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 922,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'216 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 924,00 CHF markierte der Titel am 26.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 0,65 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 700,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 23,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Emmi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Emmi 17,50 CHF aus.
Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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